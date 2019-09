BORSA TOKYO -Su massimi 6 settimane, bene banche su aumento rendimenti bond

TOKYO, 10 settembre (Reuters) - L’azionario giapponese ha toccato oggi il massimo delle ultime sei settimane, con gli esportatori sostenuti dallo yen più debole e dal rimbalzo dei rendimenti dell’obbligazionario che ha favorito il settore bancario.

** Il Nikkei ha archiviato la seduta in rialzo dello 0,35% a 21.392,10 dopo aver segnato in seduta il massimo dall’1 agosto.

** L’attenuarsi dei timori riguardanti la guerra commerciale tra Cina e Stai Uniti ha spinto l’azionario globale e il Nikkei ha chiuso in rialzo per la sesta sessione consecutiva.

** Bene le società con una forte esposizione al mercato cinese come i produttori di macchinari per l’edilizia KOMATSU e HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY in rialzo rispettivamente del 3% e del 4,5%. Il produttore di robot FANUC è avanzato del 3,2%.

** “Il rialzo del mercato ha rallentato, tuttavia, con un atteggiamento di attesa in vista di alcune decisioni chiave di politica monetaria”, ha dichiarato Yoshinori Shigemi, global market strategist di JPMorgan Asset Management.

** Gli esportatori del settore auto hanno guadagnato terreno con lo yen che ha toccato il livello più basso dall’inizio di agosto contro il dollaro. TOYOTA MOTOR è salita dell’1,3%, HONDA MOTOR del 2,4% e SUBARU del 2,3%.

** NISSAN MOTOR ha guadagnato il 3,7%, sovraperformando le rivali dopo la notizia che il Ceo Hiroto Saikawa si dimetterà, cedendo alle pressioni dopo aver ammesso di essere stato indebitamente strapagato.

** MITSUBISHI UFJ è salita del 4%, MIZUHO FINANCIAL GROUP del 3,3% e SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP del 3,4% grazie a un rimbalzo dei rendimenti obbligazionari, che dovrebbero consolidare la redditività delle banche.

** I rendimenti dei principali titoli di stato hanno avuto un brusco rimbalzo rispetto ai minimi recenti, poiché la propensione al rischio è migliorata e ha ridotto la domanda degli investitori di titoli di debito rifugio.

** Il più ampio Topix è avanzato dello 0,44%.

** La migliore sul Topix 30 è stata MITSUBISHI UFJ, seguita da PANASONIC, che è salita del 3,4%.

** Tra i peggiori RECRUIT HOLDINGS, che ha ceduto il 2,6%, seguito da Sony Corp in ribasso del 2%.

