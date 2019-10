BORSA USA -In calo su aumento timori negoziati commerciali

8 ottobre (Reuters) - Wall Street perde oltre l’1% sulla scia dei crescenti timori in vista dei colloqui commerciali ad alto livello tra Cina e Usa dopo indiscrezioni secondo cui l’amministrazione Trump starebbe portando avanti gli sforzi per limitare i flussi di capitali verso la Cina e per includere altre aziende cinesi nella sua lista nera.

** A pesare sul sentiment è anche un’indiscrezione del South China Morning Post secondo cui la Cina avrebbe ridimensionato le aspettative relative ai negoziati che avranno inizio giovedì e la delegazione cinese potrebbe lasciare Washington un giorno prima del previsto.

** “Non credo che ci sia davvero molta speranza che vedremo presto il raggiungimento di un accordo completo”, ha detto Scott Brown, chief economist di Raymond James a St. Petersburg, in Florida. “Per i mercati, potrebbe essere sufficiente vedere un arresto dell’escalation”.

** Gli Stati Uniti hanno aggiunto alla loro lista nera la società cinese di videosorveglianza Hikvision e il produttore di apparecchiature di sorveglianza Zhejiang Dahua Technology, tra gli altri, causando l’ira di Pechino.

** La mossa ha messo sotto pressione i fornitori statunitensi, con INTEL in ribasso dell’1,3% e NVIDIA del 3,5%. AMBARELLA crolla dell’8,9%.

** L’indice Philadelphia Semiconductor cede il 2,6%, mentre il comparto tecnologico perde l’1,2%.

** Alle 17,00, il Dow Jones Industrial Average cede l’1,03%, zavorrato da BOEING che è in ribasso dell’1,9%. L’S&P 500 e il Nasdaq Composite calano entrambi, rispettivamente dell’1,18% e 1,22%.

** Domino’s Pizza perde l’1,27% dopo che la catena di pizzerie ha registrato risultati sotto le aspettative di Wall Street per vendite omogenee e utili trimestrali.

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia