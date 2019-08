BORSA USA-In calo su dati deludenti, banchieri Fed smorzano speranze tagli tassi

22 agosto (Reuters) - L’azionario americano vira in ribasso sulla scia della prima contrazione del settore manifatturiero in quasi dieci anni e dell’incertezza sui futuri tagli dei tassi d’interesse, che hanno messo in secondo piano uno slancio iniziale dettato dai buoni risultati dei retailer.

** L’indagine ‘flash’ a cura di Ihs Markit ha messo in luce che la voce relativa ai nuovi ordini per beni manifatturieri statunitensi è calata a 49,5 nel mese di agosto, sui timori che la disputa che si consuma sul fronte commerciale tra Cina e Usa possa spingere l’economia a piombare in recessione. In risposta, i rendimenti dei Treasury a due anni sono tornati al di sopra dei tassi dei titoli decennali.

** Ad alimentare il mood negativo, il presidente della Federal Reserve di Philadelphia Patrick Harker ha detto di non vedere motivo per l’adozione di ulteriori misure di stimolo, mentre il presidente della Fed di Kansas City Esther George ha dichiarato di non vedere segnali di un rallento dell’economia statunitense.

** I commenti hanno innervosito i mercati in vista dell’attesissimo discorso del numero uno della Fed Jerome Powell domani a Jackson Hole.

** Poco dopo le 18 italiane il Dow Jones sale dello 0,1%, l’S&P 500 perde lo 0,1% e il Nasdaq Composite lo 0,5%.

** A guidare i guadagni sull’indice S&P 500 è NORDSTROM , che svetta con un +16%. La società ha seguito la scia di TARGET CORP e LOWE’S COS che questa settimana hanno pubblicato trimestrali sopra le stime.

