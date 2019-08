BORSA USA-In rialzo su spinta tech, focus su trimestrali

1 agosto (Reuters) - Wall Street rimbalza sostenuta dai titoli tech, con i riflettori puntati sulle trimestrali all’indomani delle parole caute della Fed sui tagli dei tassi d’interesse, che hanno innescato pesanti cali nella sessione precedente.

** La banca centrale americana ha deciso un taglio dei tassi di 25 punti base ieri sera, come ampiamente atteso. Il numero uno della Fed Powell ha tuttavia precisato che vi sono basse probabilità per una serie di ulteriori tagli dei tassi, provocando un drastico selloff su S&P 500 e Dow Jones.

** Nonostante ciò, i tre maggiori indici hanno messo a segno i loro maggiori guadagni mensili a luglio, chiudendo un mese contrassegnato da nuovi massimi record per S&P 500 e Nasdaq.

** “Con la Fed fuori gioco possiamo tornare a focalizzare l’attenzione sulle trimestrali e su come la stagione dei risultati continui a dipingere un quadro sostanzialmente positivo”, commenta in una nota Chris Beauchamp, chief market analyst presso IG.

** Il comparto tecnologico S&P 500, che finora è stato il migliore performer di quest’anno, avanza dell’1,12% dopo un calo dell’1,5% registrato nella sessione precedente.

** Verizon Communications sale dell’1,41%, contribuendo a un guadagno dello 0,85% per il settore dei servizi di comunicazione, dopo che il gestore di telefonia mobile ha battuto le stime sugli utili contestualmente ad un aumento degli abbonati mensili.

** Il Dow Jones e l’S&P 500 scambiano in rialzo rispettivamente dello 0,36% e dello 0,47%. Il Nasdaq Composite sale dello 0,88%.

** Kellogg fa un balzo del 9,52% dopo aver superato le aspettative degli analisti su vendite e utili trimestrali, in ragione di una maggiore domanda di snack, come Pringles and Pop-Tarts, in Nord America.

** Lo scenario non è tuttavia privo di note negative.

** Qualcomm perde il 3,32% dopo che le previsioni trimestrali di utili e ricavi hanno mancato le attese.

** Il settore energetico cede lo 0,59%, il peggiore tra gli 11 maggiori settori dell’S&P, con i prezzi del greggio in flessione sulla scia dei commenti della Fed circa la possibilità di ulteriori tagli di tassi.

** Attese per domani le trimestrali di Exxon Mobil e Chevron.

