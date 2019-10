BORSE EUROPA-A minimi un mese su aumento preoccupazioni crescita

2 ottobre (Reuters) - Le borse europee toccano oggi i minimi di un mese, con la borsa di Londra che registra i risultati peggiori sulla scia delle nuove preoccupazioni per la Brexit. A pesare sono anche i timori per la crescita globale, intensificatisi dopo la pubblicazione di diversi dati manifatturieri deboli sia nel vecchio continente che negli Stati Uniti.

** L’indice britannico FTSE 100 scivola dell’1,4% intorno alle 11,20, il calo maggiore tra le borse europee, in vista dei colloqui di oggi del primo ministro britannico Boris Johnson con Bruxelles durante i quali presenterà la sua offerta d’accordo finale per la Brexit.

** Una nota negativa arriva dagli ultimi dati Refinitiv, secondo cui le società europee stanno per registrare i peggiori risultati trimestrali degli ultimi tre anni, con il primo calo dei ricavi dall’inizio del 2018.

** “Sarà una stagione difficile e la cosa più importante sarà il modo in cui le aziende entreranno nel quarto trimestre e le prime previsioni per il 2020, che si preannuncia un anno difficile per i mercati e le imprese”, ha affermato Neil Campling, analista di Mirabaud Securities.

** L’indice STOXX 600 è in ribasso dell’1,1%, con il settore delle materie prime che registra i risultati peggiori zavorrato da un calo dei prezzi dei metalli.

** La società di ingegneria finlandese METSO cede il 6,7% dopo che J.P. Morgan e Credit Suisse ne hanno declassato il titolo.

** Bene invece il settore dei viaggi e del tempo libero che guadagna lo 0,3%, l’unico in rialzo tra i principali sottosettori europei con i titoli legati al gioco d’azzardo che sovraperformano.

** FLUTTER ENTERTAINMENT, precedentemente noto come Paddy Power Betfair, balza del 20% dopo che la società ha accettato la fusione con Stars Group Inc (TSG), proprietario di Poker Stars, in un accordo solo con scambio di azioni.

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia