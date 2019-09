BORSE EUROPA -In calo per prima volta in quattro sedute

3 settembre (Reuters) - Le borse europee sono in ribasso oggi per la prima volta nelle ultime quattro sedute a causa dell’incertezza relativa alla caotica uscita della Gran Bretagna dall’Unione europea e delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina che pesano sul sentiment.

** Nella giornata di oggi i parlamentari britannici decideranno se portare il paese un passo avanti verso le elezioni anticipate votando sulla prima fase del loro piano per evitare che il primo ministro Boris Johnson realizzi una Brexit no-deal.

** “C’è molta incertezza attorno alla questione, poiché Boris Johnson punta a nuove elezioni. La domanda è quindi se il parlamento farà in tempo ad approvare un disegno di legge per assicurarsi che non si possa verificare una ‘hard Brexit’”, ha dichiarato Teeuwe Mevissen, senior market economist di Rabobank.

** La sterlina è scesa al minimo da gennaio 2017, aiutando l’FTSE 100, particolarmente esposto all’export, a fare meglio degli altri mercati europei con un aumento dello 0,07%.

** L’indice paneuropeo STOXX 600 è in ribasso dello 0,42% intorno alle 10,45.

** Gli Stati Uniti e la Cina stanno cercando faticosamente di programmare un incontro a settembre per il riavvio dei colloqui commerciali dopo che Washington ha respinto la richiesta di Pechino di rimandare le tariffe che sono entrate in vigore durante il fine settimana, secondo quanto riportato ieri da Bloomberg.

** Le crescenti preoccupazioni hanno incoraggiato gli investitori a spostarsi dall’azionario, più rischioso, agli asset sicuri come i titoli di Stato, con conseguenti minimi record per i rendimenti dei decennali tedeschi e italiani.

** Tutti i principali settori europei sono in rosso, con le società legate ai viaggi e al tempo libero che registrano il calo più marcato (-0,59%).

** Sul settore pesa la flessione del 4% di EASYJET in calo dopo che Kepler Cheuvreux ha declassato la compagnia aerea da “hold” a “reduce”.

** Il migliore dello STOXX 600 è FERGUSON, in rialzo dell’1,76%, dopo che il distributore britannico di prodotti idraulici ha dichiarato che separerà le sue attività nel Regno Unito per concentrarsi sul Nord America.

