BORSE EUROPA-In ripresa dopo perdite su rialzo prezzi petrolio

(Per un blog live su titoli europei, digita LIVE / in una finestra di notizie Eikon)

di Sruthi Shankar

10 marzo (Reuters) - Le borse europee sono in leggero recupero dopo le pesanti perdite di ieri, con i prezzi del petrolio in rialzo e le attese per ulteriori misure di stimolo che hanno ridotto i timori per le conseguenze del coronavirus sull’economia globale.

** Lo Stoxx 600 pan-europeo guadagna il 3,87%, ma è ancora lontano dal recuperare dal crollo di ieri del 7%.

** L’indice europeo dell’energia avanza del 6,67% con i prezzi del greggio in rialzo oltre il 7% dopo il crollo giornaliero peggiore in quasi 30 anni che ha scatenato l’estrema volatilità dei mercati finanziari globali.

** La ripresa è sostenuta dagli investitori che stanno riponendo le loro speranze nelle possibili azioni di stimolo coordinate da parte dei governi e delle banche centrali di tutto il mondo per alleviare gli effetti dell’epidemia sull’economia. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha promesso ieri una mossa “importante” e ha detto che discuterà la riduzione delle tasse sui salari con i repubblicani al Congresso.

** Con l’intero paese bloccato, il governo italiano dovrebbe approvare misure per circa 10 miliardi di euro, mentre alcune fonti stimano che Berlino potrà mettere insieme un pacchetto di stimolo fino a 50 miliardi di euro.

** Il ministro delle Finanze tedesco Olaf Scholz ha detto ieri ai media locali che il governo farà “tutto il necessario” per stabilizzare la situazione.

** L’attenzione si concentra ora sulla riunione della Banca centrale europea di giovedì, con i trader che puntano su un ulteriore taglio dei tassi di interesse di 10 punti base.

** A sostenere il sentiment, sono state anche le notizie sul fronte aziendale, con il produttore di chip tedesco INFINEON TECHNOLOGIES in rialzo del 6,25% dopo che i funzionari statunitensi non hanno riscontrato problemi di sicurezza nazionale nella proposta da parte della società per l’acquisizione della statunitense Cypress Semiconductor Corp per 10 miliardi di dollari.

** Bene anche DEUTSCHE POST, principale gruppo di poste tedesco, balzata del 6,5% dopo aver indicato volumi di traffico con la Cina in ripresa e l’annuncio di un dividendo annuale superiore alle attese.