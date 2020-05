BORSE EUROPA-Inizio maggio pesante, crolla ThyssenKrupp

4 maggio (Reuters) - Le borse europee perdono decisamente terreno, con gli investitori che tornano a lavoro dopo il weekend lungo del primo maggio e si trovano ad affrontare una nuova disputa tra Stati Uniti e Cina sulla crisi del coronavirus, che causa forti perdite nei settori ciclici.

** L’indice paneuropeo STOXX 600 cede il 2,8%, iniziando il mese con una nota negativa, dopo aver guadagnato il 6% ad aprile. L’indice della zona euro perde il 3,8%.

** I settori sensibili alla crescita economica — gas e petrolio, auto e bancari — cedono oltre il 4%.

** La tedesca THYSSENKRUPP perde il 14,7% dopo che il consiglio d’amministrazione ha scritto in una lettera allo staff che la pandemia potrebbe causare una nuova crisi finanziaria nonostante la vendita della controllata che produce ascensori.

** La maggior parte dei mercati della zona euro risente anche della debolezza di venerdì a Wall Street, sulla scia delle minacce del presidente Usa Donald Trump di nuovi dazi contro la Cina in relazione alla pandemia del Covid-19.

** Gli analisti equity di J.P.Morgan hanno declassato le borse della zona euro a “neutral” da “overweight” e prevedono anche che i mercati globali “avranno una fase di consolidamento/debolezza”, con un rapporto prezzo-utili futuro di nuovo ai massimi di 20 anni.

** L’indice tedesco DAX perde il 3,7%, mentre l’indice francese CAC 40 cede il 4,4%, zavorrato da PSA e RENAULT, influenzati dal calo dell’89% nelle immatricolazioni auto francesi ad aprile.

** ROCHE avanza dello 0,1% dopo aver ottenuto un via libera d’emergenza negli Stati Uniti per un test per anticorpi mirato a determinare se le persone siano mai state infettate dal coronavirus.