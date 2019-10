RPT-BORSE EUROPA-Invertono rotta in negativo, nervosismo su confronto dazi, crolla Lse

(Aggiusta titolo)

8 ottobre (Reuters) - Le borse europee ritracciano in trada mattinata i guadagni iniziali, mentre cresce il nerevosismo sulla ripresa dei negoziati commerciali sino-statunitensi di alto livello, mentre il titolo London Stock Exchange si avvia alla peggior performance dal 2016, dopo che la borsa di Hong Kong ha ritirato l’offerta di acquisto.

** Intorno alle 11,30 tutti tranne uno dei principali sottosettori europei sono in ribasso.

** Il settore tech è in rialzo di circa lo 0,2%, sostenuto da Nokia Oyj ed Ericsson dopo indiscrezioni secondo cui Washington sarebbe disposta a offrire finanziamenti per aiutare le due società a competere con la cinese Huawei.

** “Non si può evincere molto da flussi e deflussi di mercato in entrambe le direzioni”, ha affermato David Madden, analista di mercato di CMC Markets. “Alcuni trader rimarranno con le mani in mano fino a quando non avremo notizie sulla situazione tra Stati Uniti e Cina.”

** I risultati negativi hanno smorzato l’ottimismo alimentato dalle concessioni tariffarie di entrambe le parti del ​​mese scorso, tenendo gli investitori sulle spine in attesa dei colloqui commerciali di questa settimana.

** L’indice pan-europeo STOXX 600 cede lo 0,33%, con il DAX tedesco, sensibile al commercio, tra i peggiori.

** LONDON STOCK EXCHANGE GROUP cede il 6% ai mimini da un mese: la Borsa di Hong Kong ha ritirato la prorpia offerta d’acquisto da 39 miliardi di dollari.

** QIAGEN crolla del 21,9%, tra le peggiori a Francoforte, dopo le dimissioni del Ceo e il ‘profit warning’ sul terzo trimestre.

** Bene AIRBUS, che recupera l’1,13% dopo il dato positivo sugli ordini dei primi nove mesi.

