BORSE EUROPA poco mosse, incognita su titoli produttori chip

(reinvia agli indirizzi corretti) INDICI ORE 8,45 VAR % CHIUS. 2017 EUROSTOXX50 3520,31 0,21 3503,96 STOXX EUROPE 600 384,01 0,22 389,18 STOXX BANCHE 179,71 -0,08 183,99 STOXX OIL&GAS 336 0,93 315,53 STOXX ASSICURAZIONI 298,13 0,11 288,35 STOXX AUTO 629,32 -0,53 614,77 STOXX TLC 273,78 -0,26 281,61 STOXX TECH 445,96 0,85 439,00 MILANO, 24 aprile (Reuters) - Le borse europee sono poco mosse oggi e, a causa della presentazione di alcune trimestrali, il mercato non è riuscito prendere una direzione precisa, mentre il comparto dei produttori dei chip è appesantito da una caduta degli ordini. ** Alle 10,45 italiane il paneuropeo STOXX 600 registra +0,21%. ** AMS il produttore di chip e fornitore di Apple è crollato del 10% dopo aver annunciato di aver ricevuto da un cliente una taglio degli ordini. La società non ha comunicato il nome del cliente. ** I titoli di Dialog semi sono crollati del 4,1%, mentre StMicro cede oltre il 2%: "E' ragionevole attendersi una revisione al ribasso delle guidance di StM nel secondo trimestre", dice un analista di Liberum. ** La tedesca SAP cresce del 3,5% dopo aver annunciato di aver guadagnato terreno nelle attività di cloud rispetto ai concorrenti statunitensi Salesforce e Oracle. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia