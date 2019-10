BORSA USA-In rialzo con tech, speranze negoziati Usa-Cina sul commercio

9 ottobre (Reuters) - I titoli tecnologici spingono in rialzo i principali indici di Wall Street, in un quadro che vede gli investitori accogliere con favore le indiscrezioni stampa che indicano un allentamento delle tensioni fra Usa e Cina in vista dei negoziati sul commercio che prendono il via domani a Washington.

** MICROSOFT e APPLE guadagnano l’1% e il settore tecnologico avanza a sua volta dell’1,24%.

** Segno positivo anche per i produttori di chip, molto esposti alla Cina, con l’indice Philadelphia SE Semiconductor in rialzo dell’1,51%.

** Secondo indiscrezioni di Bloomberg, la Cina sarebbe ancora aperta ad un accordo commerciale parziale con gli Usa, nonostante l’inclusione di alcune grandi start-up di intelligenza artificiale cinesi nella sua lista nera.

** Sempre oggi il Financial Times ha scritto che Pechino offrirà di aumentare gli acquisti annui di prodotti agricoli statunitensi.

** “Ci si aspetta che da questi incontri venga fuori una sorta di accordo provvisorio”, osserva Peter Cardillo, chief market economist di Spartan Capital Securities a New York. “Gli investitori sembrano certamente più ottimisti ora rispetto a due giorni fa.”

** L’inasprimento delle tensioni commerciali, l’intensificarsi degli sforzi per l’impeachment del presidente Usa Donald Trump e i segnali di rallentamento della crescita economica hanno penalizzato i mercati azionari questo mese, con gli indici S&P 500 e Dow Jones in calo di oltre il 2% dalla fine di settembre.

** Una forte contrazione dei dati sulla manifattura Usa, cui si è sommata una lettura scoraggiante dell’attività delle imprese diffusa la scorsa settimana, ha fatto aumentare le scommesse a favore di un terzo taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve entro fine anno.

** La seduta odierna vede guadagni diffusi su i diversi settori e 29 dei 30 componenti dell’indice blue-chip Dow Jones in territorio positivo, con solo Johnson & Johnson <JNJ.N > in calo.

** Bene anche gli energetici che guadagnano l’1,2% sulla scia dell’aumento dei prezzi del greggio.

** Gli investitori guardano ora alla stagione degli utili del terzo trimestre che inizierà la prossima settimana con i risultati delle banche statunitensi che daranno la misura dello stato di salute dell’economia domestica.

** Intorno alle 17 italiane, il DOW JONES è in rialzo dello 0,54%, l’S&P 500 guadagna lo 0,70% e il Nasdaq Composite < .IXIC> segna un + 0,88%.

** NETFLIX cede l’1,4%, dopo che due broker hanno ridotto il target price sul fornitore di servizi di video streaming.

(Tradotto da Redazione Danzica, camilla.caraccio@thomsonreuters.com))

