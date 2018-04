TABLE: Itaú BBA, Bank of America lead Brazilian M&A advisory on Q1

SAO PAULO, April 2 (Reuters) - FINANCIAL RANK RANK VALUE OF NUMBER ADVISORY FIRM Q1 2018 Q1 2017 DEALS(Jan 1-March OF DEALS 31) Bank of America 1 6 $15,250 bln 4 Merrill Lynch Banco Itaú BBA 2 10 $14,869 bln 6 Riza Capital 3 - $14,575 bln 2 Consultoria Morgan Stanley 4 1 $14,393 bln 1 & Co Goldman Sachs & 5 4 $693 mln 2 Co Banco BTG 6 3 $323 mln 2 Pactual SA Santander 7 8 $272 mln 1 Global Corporate Bnk Credit Suisse 8 7 $257 mln 1 Banco Bradesco 9 2 n.d 1 SA Rothschild & Co 9 - n.d 1 Arab Banking 9 27 n.d. 3 Corporation Industry Total $17,610 bln 102 (Reporting by Tatiana Bautzer; Editing by Richard Chang)