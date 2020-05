DIARY-Brazil corporate earnings week ahead

May 8 (Reuters) - Diary of Brazil (.BVSP) corporate earnings for the week ahead BRAZIL EARNINGS Start Date Start RIC Company Name Event Name Time 11-May-2020 BMO BRFS3.SA BRF SA Q1 2020 BRF SA Earnings Release 12-May-2020 BMO BPAC11.SA Banco BTG Pactual SA Q1 2020 Banco BTG Pactual SA Earnings Release 12-May-2020 AMC BRKM5.SA Braskem SA Q1 2020 Braskem SA Earnings Release 13-May-2020 AMC PCAR3.SA Companhia Brasileira Q1 2020 Companhia Brasileira de de Distribuicao Distribuicao Earnings Release 13-May-2020 AMC UGPA3.SA Ultrapar Q1 2020 Ultrapar Participacoes SA Participacoes SA Earnings Release 14-May-2020 NTS BRAP4.SA Bradespar SA Q1 2020 Bradespar SA Earnings Release 14-May-2020 AMC CYRE3.SA Cyrela Brazil Realty Q1 2020 Cyrela Brazil Realty SA SA Empreendimentos e Empreendimentos e Participacoes Participacoes Earnings Release 14-May-2020 AMC PETR4.SA Petroleo Brasileiro Q1 2020 Petroleo Brasileiro SA SA Petrobras Petrobras Earnings Release 14-May-2020 AMC BRML3.SA BR Malls Q1 2020 BR Malls Participacoes SA Participacoes SA Earnings Release 14-May-2020 AMC JBSS3.SA JBS SA Q1 2020 JBS SA Earnings Release 14-May-2020 AMC SUZB3.SA Suzano SA Q1 2020 Suzano SA Earnings Release 14-May-2020 AMC CSNA3.SA Companhia Siderurgica Q1 2020 Companhia Siderurgica Nacional Nacional Earnings Release 14-May-2020 AMC CCRO3.SA CCR SA Q1 2020 CCR SA Earnings Release 14-May-2020 AMC B3SA3.SA B3 SA Brasil Bolsa Q1 2020 B3 SA Brasil Bolsa Balcao Balcao Earnings Release 14-May-2020 AMC FLRY3.SA Fleury SA Q1 2020 Fleury SA Earnings Release 14-May-2020 22:00 RENT3.SA Localiza Rent a Car Q1 2020 Localiza Rent a Car SA SA Earnings Release 15-May-2020 BMO COGN3.SA Cogna Educacao SA Q1 2020 Cogna Educacao SA Earnings Release 15-May-2020 AMC CMIG4.SA Companhia Energetica Q1 2020 Companhia Energetica de Minas de Minas Gerais CEMIG Gerais CEMIG Earnings Release ** All times are listed in AMC - 'After market close', or BMO - 'Before market opens', or DBH - 'During business hours', or NTS - 'No time scheduled' ** This Diary does not provide the EPS estimate figures. EPS figures can be retrieved from Eikon. Steps in Eikon to retrieve the EPS estimate:- Eikon Indicator-> Equities Guide-> Top Indices-> BOVESPA-> Events-> Select Event types-> Select the company-> Estimates (Compiled by Bengaluru Newsroom)