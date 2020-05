BREF-Eiffage s'attend à une forte dégradation de l’activité au T2

12 mai (Reuters) - EIFFAGE SA:

* PERSPECTIVES: CARNET DE COMMANDES DES TRAVAUX SOLIDE À €15,0 MDS (+ 5% SUR TROIS MOIS)

* CHIFFRE D’AFFAIRES TOTAL GROUPE (HORS IFRIC 12) AU T1 €3,75 MDS VERSUS €3,92 MDS IL Y A UN AN

* PERSPECTIVES: BAISSE ATTENDUE DE L’ACTIVITÉ ET DES RÉSULTATS ANNUELS, INÉVITABLE DANS LE CONTEXTE SANITAIRE ACTUEL

* EIFFAGE ET SES FILIALES TRAVAUX DISPOSAIENT AU 31 MARS 2020 D’UNE LIQUIDITÉ DE €3,2 MDS

* CHIFFRE D’AFFAIRES CONTRUCTION AU T1 €807 MLNS VERSUS €923 MLNS IL Y A UN AN

* PERSPECTIVES: DANS LES TRAVAUX LA REPRISE DEVRAIT S’ACCÉLÉRER AVEC L’AMÉLIORATION PROGRESSIVE DES CONDITIONS SANITAIRES DANS LES DIFFÉRENTS PAYS D’INTERVENTION DU GROUPE

* PERSPECTIVES: DANS LES CONCESSIONS, LA LEVÉE DES MESURES DE CONFINEMENT DEVRAIT AVOIR UN IMPACT DIRECT SUR LE TRAFFIC

* FORTE DÉGRADATION D’ACTIVITÉ ATTENDUE AU DEUXIÈME TRIMESTRE, PLUS PRONONCÉE EN FRANCE QU’À L’INTERNATIONAL, CONDUIRA INÉVITABLEMENT À UNE BAISSE D’ACTIVITÉ ET DE RÉSULTAT SUR L’ENSEMBLE DE L’ANNÉE Texte original: [bit.ly/2zBQ0s7] Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)