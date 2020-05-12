Healthcare
May 12, 2020 / 7:50 AM / Updated 2 hours ago

BREF-ENGIE reporte un EBITDA stable, réduit ses investissements de maintenance

2 Min Read

12 mai (Reuters) - ENGIE SA:

* EBITDA AU T1 EUR 3,1 MDS VERSUS EUR 3,1 MDS IL Y A UN AN

* FLUX DE TRÉSORERIE D’EXPLOITATION À LA FIN DU T1 EUR 0,2 MDS VERSUS EUR 0,1 MDS IL Y A UN AN

* CHIFFRE D’AFFAIRES AU T1 EUR 16,5 MDS VERSUS EUR 17,1 MDS IL Y A UN AN

* DETTE NETTE FINANCIÈRE À LA FIN DU T1 EUR 27,9 MDS

* A AFFINÉ SON OBJECTIF DE SÉLECTIVITÉ GÉOGRAPHIQUE EN DÉCIDANT DE SE RETIRER DE PLUS DE 25 PAYS D’ICI 2021

* AU 31 MARS 2020, LE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT S’ÉLÈVE À 1,9 MILLIARD D’EUROS, EN BAISSE DE 6,6 % EN BRUT ET DE 2,1 % EN ORGANIQUE

* LA CRISE SANITAIRE DE COVID-19 A UN IMPACT SIGNIFICATIF SUR CERTAINES ACTIVITÉS D’ENGIE ET SUR SES CLIENTS

* COVID-19 : L’IMPACT SUR LES ÉTATS FINANCIERS DU GROUPE RESTE À CE STADE NON QUANTIFIABLE ET DÉPENDANT D’HYPOTHÈSES QUANT À LA DURÉE ET AU PROFIL DE CETTE CRISE

* UNE POSITION DE LIQUIDITÉ SOLIDE, SUPÉRIEURE À 19 MILLIARDS D’EUROS, A ÉTÉ ATTEINTE

* COVID-19 : LES INVESTISSEMENTS DE MAINTENANCE SONT RÉDUITS OU REPORTÉS Texte original: bit.ly/2YTwGRS Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below