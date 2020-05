BREF-Essilorluxottica s’attend à ce que le CA soit encore impactés par la crise au T2

5 mai (Reuters) -

* ESSILORLUXOTTICA SA - CROISSANCE SOLIDE JUSQU’EN FÉVRIER, SUIVIE D’UNE BAISSE SIGNIFICATIVE EN MARS DU FAIT DU COVID-19

* ESSILORLUXOTTICA SA - CHIFFRE D’AFFAIRES TOTAL AU T1 EUR 3,78 MDS VERSUS EUR 4,21 MDS IL Y A UN AN

* ESSILORLUXOTTICA SA - MIS EN PLACE DES MESURES STRICTES DE CONTINUITÉ DE L’ACTIVITÉ, DE MAÎTRISE DES COÛTS ET DE PRÉSERVATION DE LA TRÉSORERIE AFIN DE PRÉPARER L’AVENIR AVEC SUCCÈS

* ESSILORLUXOTTICA SA - LE CONSEIL D’ADMINISTRATION A DÉCIDÉ DE NE PAS PROPOSER LA DISTRIBUTION D’UN DIVIDENDE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES DU 25 JUIN 2020

* ESSILORLUXOTTICA SA - LES COÛTS ONT RAPIDEMENT ÉTÉ MAITRISÉS GRÂCE À DES MESURES DE CHÔMAGE PARTIEL, DE RÉDUCTION OU REPORT DES RÉMUNÉRATIONS DES CADRES, DE SUSPENSION DES DÉPENSES DE MARKETING ET DE NÉGOCIATION AVEC BAILLEURS ET FOURNISSEURS

* ESSILORLUXOTTICA SA -LA TRÉSORERIE A ÉTÉ PRÉSERVÉE PAR L’ARRÊT DES RACHATS D’ACTIONS, LA DÉCISION DE NE PAS PROPOSER LA DISTRIBUTION D’UN DIVIDENDE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES ET LE GEL DE TOUT INVESTISSEMENT NON ESSENTIEL

* ESSILORLUXOTTICA SA - TOUTE NOUVELLE ACQUISITION OU PARTENARIAT ONT ÉTÉ SUSPENDUS DANS L’ATTENTE D’UNE STABILISATION DE L’ÉCONOMIE

* ESSILORLUXOTTICA SA - LE GROUPE A FINI LE PREMIER TRIMESTRE AVEC 4,9 MILLIARDS D’EUROS DE TRÉSORERIE ET INVESTISSEMENTS COURT-TERME

* ESSILORLUXOTTICA SA - LE GROUPE SE TIENT PRÊT POUR UNE REPRISE PLUS GÉNÉRALISÉE GRÂCE À SON PORTEFEUILLE DE NOUVEAUX PRODUITS ET DE MARQUES BIEN ADAPTÉS AU NOUVEL ENVIRONNEMENT

* ESSILORLUXOTTICA SA - S’ATTEND À CE QUE LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET LA RENTABILITÉ SOIENT ENCORE NÉGATIVEMENT IMPACTÉS PAR LA CRISE AU DEUXIÈME TRIMESTRE

* ESSILORLUXOTTICA SA- LES VENTES EN LIGNE ONT ACCÉLÉRÉ DEPUIS LE MOIS DE MARS, AU COURS DUQUEL ELLES ONT REPRÉSENTÉ 7 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES CONTRE 5 % POUR L’ENSEMBLE DU TRIMESTRE, ET ELLES ONT POURSUIVI CETTE DYNAMIQUE PLUS ENCORE EN AVRIL

* ESSILORLUXOTTICA SA - SUR LE CORONAVIRUS : SI LA REPRISE S’AVÈRE SUFFISAMMENT SOLIDE, LE CA POURRAIT PROPOSER LE PAIEMENT D’UN DIVIDENDE EXCEPTIONNEL AVANT LA FIN DE L’ANNÉE

* ESSILORLUXOTTICA SA - FIN 1ER TRIMESTRE LE GROUPE DISPOSE DE 5,2 MILLIARDS D’EUROS DE LIGNES DE CRÉDIT NON UTILISÉES

* ESSILORLUXOTTICA SA - COVID-19: T1 2020 MARQUÉ PAR DES TENDANCES SOLIDES JUSQU’EN MARS SUIVIE D’UNE BAISSE RAPIDE DE L’ACTIVITÉ SUR LA PLUPART DES MARCHÉS SUITE À LA FERMETURE DE MAGASINS DUE À L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19

* ESSILORLUXOTTICA SA - LE GROUPE S’ATTEND À CE QUE LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET LA RENTABILITÉ SOIENT ENCORE NÉGATIVEMENT IMPACTÉS PAR LA CRISE AU T2 ET CECI DANS DES PROPORTIONS PLUS FORTES QU’AU T1 Pour plus de détails, cliquez sur (Reporting by Jean-Philippe Lefief)