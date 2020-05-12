Biotechnology
May 12, 2020 / 5:20 AM / Updated 2 hours ago

BREF-Innate Pharma anticipe des impacts variables dus au Covid-19

2 Min Read

PARIS, 12 mai (Reuters) - Innate Pharma SA:

* FAIT ÉTAT D’UNE TRÉSORERIE, ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE ET ACTIFS FINANCIERS S’ÉLEVANT À 206,9 MILLIONS D’EUROS À LA FIN DU PREMIER TRIMESTRE 2020

* LE CHIFFRE D’AFFAIRES POUR LES TROIS PREMIERS MOIS DE 2020 S’ÉLÈVE À 19,3 MILLIONS D’EUROS (13,9 MILLIONS D’EUROS POUR LE PREMIER TRIMESTRE 2019)

* LA PANDÉMIE DE COVID-19 POURRAIT DÉGRADER LA CAPACITÉ DE LA SOCIÉTÉ À ATTEINDRE, DANS LES DÉLAIS ATTENDUS, SES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS ET DE COMMERCIALISATION

* “NOUS OBSERVONS ET ANTICIPONS DES IMPACTS VARIABLES DUS AU COVID-19 SUR NOTRE PORTEFEUILLE”

* A ENREGISTRÉ UNE VARIATION NÉGATIVE DE 5,8 MILLIONS D’EUROS DE SES INSTRUMENTS FINANCIERS VALORISÉS EN JUSTE VALEUR DU FAIT DE L’IMPACT DE LA CRISE DU COVID-19 SUR LES MARCHÉS FINANCIERS

* A DÉMARRÉ L’ESSAI DE PHASE II FORCE ÉVALUANT AVDORALIMAB DANS LE BUT D’AMÉLIORER LE PRONOSTIC DES PATIENTS ATTEINTS D’UN COVID-19 ENTRAINANT UNE PNEUMONIE SÉVÈRE

Le communiqué here

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Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

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