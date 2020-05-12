BREF-Innate Pharma anticipe des impacts variables dus au Covid-19

PARIS, 12 mai (Reuters) - Innate Pharma SA:
* FAIT ÉTAT D’UNE TRÉSORERIE, ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE ET ACTIFS FINANCIERS S’ÉLEVANT À 206,9 MILLIONS D’EUROS À LA FIN DU PREMIER TRIMESTRE 2020
* LE CHIFFRE D’AFFAIRES POUR LES TROIS PREMIERS MOIS DE 2020 S’ÉLÈVE À 19,3 MILLIONS D’EUROS (13,9 MILLIONS D’EUROS POUR LE PREMIER TRIMESTRE 2019)
* LA PANDÉMIE DE COVID-19 POURRAIT DÉGRADER LA CAPACITÉ DE LA SOCIÉTÉ À ATTEINDRE, DANS LES DÉLAIS ATTENDUS, SES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS ET DE COMMERCIALISATION
* “NOUS OBSERVONS ET ANTICIPONS DES IMPACTS VARIABLES DUS AU COVID-19 SUR NOTRE PORTEFEUILLE”
* A ENREGISTRÉ UNE VARIATION NÉGATIVE DE 5,8 MILLIONS D’EUROS DE SES INSTRUMENTS FINANCIERS VALORISÉS EN JUSTE VALEUR DU FAIT DE L’IMPACT DE LA CRISE DU COVID-19 SUR LES MARCHÉS FINANCIERS
* A DÉMARRÉ L’ESSAI DE PHASE II FORCE ÉVALUANT AVDORALIMAB DANS LE BUT D’AMÉLIORER LE PRONOSTIC DES PATIENTS ATTEINTS D’UN COVID-19 ENTRAINANT UNE PNEUMONIE SÉVÈRE
Le communiqué here
sur Eikon
Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)