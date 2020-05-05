Biotechnology
May 5, 2020 / 5:20 AM / Updated 2 hours ago

BREF-Sanofi-Libtayo donne des résultats durables et significatifs

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5 mai (Reuters) -

* SANOFI-LIBTAYO (CEMIPLIMAB) PERMET D’OBTENIR DES RÉPONSES DURABLES ET CLINIQUEMENT SIGNIFICATIVES DANS LE TRAITEMENT DE DEUXIÈME LIGNE DU CARCINOME BASOCELLULAIRE AU STADE AVANCÉ

* SANOFI-RÉPONSES OBJECTIVES OBSERVÉES CHEZ 29 % DES PATIENTS ATTEINTS D’UN CARCINOME BASOCELLULAIRE (CBC) LOCALEMENT AVANCÉ

* SANOFI-RÉPONSES OBJECTIVES CHEZ 21 % DES PATIENTS ATTEINTS D’UN CBC MÉTASTATIQUE, SELON UNE ANALYSE PRÉLIMINAIRE

* SANOFI-RÉPONSE MAINTENUE PENDANT AU MOINS UN AN POUR ENVIRON 85 % DES PATIENTS AYANT RÉPONDU À LIBTAYO

* SANOFI ET REGENERON PRÉVOIENT DES SOUMISSIONS RÉGLEMENTAIRES EN 2020 Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

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