BREF-Sanofi-Libtayo donne des résultats durables et significatifs

5 mai (Reuters) -
* SANOFI-LIBTAYO (CEMIPLIMAB) PERMET D’OBTENIR DES RÉPONSES DURABLES ET CLINIQUEMENT SIGNIFICATIVES DANS LE TRAITEMENT DE DEUXIÈME LIGNE DU CARCINOME BASOCELLULAIRE AU STADE AVANCÉ
* SANOFI-RÉPONSES OBJECTIVES OBSERVÉES CHEZ 29 % DES PATIENTS ATTEINTS D’UN CARCINOME BASOCELLULAIRE (CBC) LOCALEMENT AVANCÉ
* SANOFI-RÉPONSES OBJECTIVES CHEZ 21 % DES PATIENTS ATTEINTS D’UN CBC MÉTASTATIQUE, SELON UNE ANALYSE PRÉLIMINAIRE
* SANOFI-RÉPONSE MAINTENUE PENDANT AU MOINS UN AN POUR ENVIRON 85 % DES PATIENTS AYANT RÉPONDU À LIBTAYO
* SANOFI ET REGENERON PRÉVOIENT DES SOUMISSIONS RÉGLEMENTAIRES EN 2020 Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)