Consumer Goods and Retail
June 25, 2020 / 5:16 AM / in 2 hours

BREF-Sodexo a décidé d'exercer son droit au remboursement de son encours de $ 1,6 mds

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25 juin (Reuters) - Sodexo SA:

* SUITE À DES DISCUSSIONS RÉCENTES AVEC LES DÉTENTEURS DE SES EMPRUNTS USPP A DÉCIDÉ D’EXERCER SON DROIT AU REMBOURSEMENT DE SON ENCOURS DE 1,6 MILLIARD US$ POUR PRÉSERVER SA LIBERTÉ D’ACTION

* LES EMPRUNTS USPP AVAIENT ÉTÉ MIS EN PLACE ENTRE 2011 ET 2018 POUR FINANCER DES ACQUISITIONS AUX ETATS-UNIS

* DISPOSE DES RESSOURCES NÉCESSAIRES POUR FINANCER CE REMBOURSEMENT TOUT EN MAINTENANT UNE STRUCTURE FINANCIÈRE SOLIDE

* ENTEND PROCÉDER À CE REMBOURSEMENT D’ICI LA CLÔTURE DE L’EXERCICE

* CE REMBOURSEMENT INCLUT UNE INDEMNITÉ2 D’ENVIRON 149 MILLIONS D’EUROS

* EN REMBOURSANT PAR ANTICIPATION, LE GROUPE ÉCONOMISERA AINSI 198 MILLIONS D’EUROS DE COÛTS FINANCIERS FUTURS, DONT 52 MILLIONS D’EUROS EN 2021

* A LA SUITE DE CETTE OPÉRATION, SODEXO NE SERA PLUS SOUMIS À DES COVENANTS FINANCIERS ET CONSERVERA UNE TOTALE AGILITÉ POUR NAVIGUER EN CES TEMPS INCERTAINS

* POURSUIVRA ACTIVEMENT SA POLITIQUE DE FINANCEMENT PAR ENDETTEMENT Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)

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