Healthcare
June 18, 2020 / 9:06 PM / Updated an hour ago

BRIEF-10X Genomics Terminated Second Amended & Restated Loan & Security Agreement With Silicon Valley Bank

1 Min Read

June 18 (Reuters) - 10X Genomics Inc:

* 10X GENOMICS - ON JUNE 18, CO TERMINATED SECOND AMENDED & RESTATED LOAN & SECURITY AGREEMENT WITH SILICON VALLEY BANK

* 10X GENOMICS NC - LOAN AND SECURITY AGREEMENT INCLUDED TERM LOAN & REVOLVING LINE OF CREDIT

* 10X GENOMICS - CO REMAINED IN COMPLIANCE WITH ALL COVENANTS UNDER LOAN & SECURITY AGREEMENT

* 10X GENOMICS - THERE WERE NO AMOUNTS OUTSTANDING UNDER LOAN & SECURITY AGREEMENT AT TIME SUCH AGREEMENT WAS TERMINATED Source text: bit.ly/2YdWDLe Further company coverage:

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