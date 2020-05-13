BRIEF-1&1 Drillisch Confirms Forecast, Expects Customer Growth 2020

May 13 (Reuters) - 1&1 Drillisch AG:
* EARNINGS PER SHARE: EUR 0.50 (UNCHANGED FROM PREVIOUS YEAR, DESPITE SPECIAL EFFECTS)
* EBITDA: EUR 164.0 MILLION COMPARED TO EUR 168.5 MILLION IN PREVIOUS YEAR; COMPARABLE EBITDA: +4.3 PERCENT
* ABLE TO INCREASE NUMBER OF CUSTOMER CONTRACTS ACROSS ALL CUSTOMER GROUPS IN COMPARISON WITH 31 DECEMBER 2019
* EXPECTS REVENUES AND EBITDA TO REMAIN UNCHANGED AT APPROXIMATELY SAME LEVEL AS LAST YEAR
* FORECAST IS SUBJECT TO UNCERTAINTIES AS IT IS NOT POSSIBLE AT PRESENT TO MAKE AN EXACT ASSESSMENT OF DURATION AND EFFECTS OF CORONAVIRUS CRISIS
* PLANNING A MORE SPECIFIC UPDATE OF FORECAST AS PART OF SEMI-ANNUAL REPORT 2020 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Berlin Speed Desk)