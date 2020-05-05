Healthcare
May 5, 2020 / 6:37 AM / Updated an hour ago

BRIEF-1Pm Plc Approved For Accreditation As Lending Partner Under Government's Scheme

1 Min Read

May 5 (Reuters) - 1pm PLC:

* 1PM PLC - APPROVED FOR ACCREDITATION AS A LENDING PARTNER UNDER GOVERNMENT’S CORONAVIRUS BUSINESS INTERRUPTION LOAN SCHEME

* 1PM PLC - APPROVED FOR ACCREDITATION AS A LENDING PARTNER UNDER GOVERNMENT’S CORONAVIRUS BUSINESS INTERRUPTION LOAN SCHEME

* 1PM PLC - IS IN PROCESS OF DETERMINING AMOUNT OF FUNDING IT EXPECTS TO BE ABLE TO DEPLOY FOR CBILS RELATED LENDING

* 1PM PLC - USED CORONAVIRUS JOB RETENTION SCHEME AND FURLOUGHED ABOUT ONE-THIRD OF ITS 184-STRONG WORKFORCE Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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