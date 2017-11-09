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BRIEF-3i Infrastructure posts ‍net asset value of 1.8 bln stg at 30 september​
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November 9, 2017 / 7:10 AM / Updated 4 hours ago

BRIEF-3i Infrastructure posts ‍net asset value of 1.8 bln stg at 30 september​

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 9 (Reuters) - 3i Infrastructure Plc

* ‍NET ASSET VALUE (“NAV”) OF £1,817M AT 30 SEPTEMBER, UP FROM £1,695.9​M MARCH 30

* 7.1% GOOD PORTFOLIO PERFORMANCE DROVE GROWTH IN NET ASSET​

* ‍TOTAL RETURN OF £121M FOR PERIOD AHEAD OF 8% TO TOTAL RETURN ON OPENING NAV VALUE 10% PER ANNUM RETURN TARGET OVER MEDIUM TERM​

* ‍‍NAV PER SHARE £81M​

* ‍TOTAL INCOME OF £48M IN 6 MONTHS TO SEPT 30

* ‍INVESTMENTS IN AWG AND ELENIA ARE BOTH SUBJECT TO ONGOING STRATEGIC REVIEW AND AS PART OF THESE REVIEWS, OFFERS HAVE BEEN INVITED​

* ‍ELENIA WAS VALUED AT £498.1 MILLION AT SEPTEMBER 2017​

* ‍AWG WAS VALUED AT £288.4 MILLION AT SEPTEMBER 2017 Further company coverage: (Reporting by Dasha Afanasieva)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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