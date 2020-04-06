Healthcare
April 6, 2020 / 11:05 PM / in an hour

BRIEF-3M And Trump Admin Announce Plan To Import 166.5 Mln Additional Respirators Into U.S. Over Next 3 Months

1 Min Read

April 6 (Reuters) - 3M Co:

* 3M AND THE TRUMP ADMINISTRATION ANNOUNCE PLAN TO IMPORT 166.5 MILLION ADDITIONAL RESPIRATORS INTO THE UNITED STATES OVER THE NEXT THREE MONTHS

* 3M CO - IMPORTS TO SUPPLEMENT 35 MILLION N95 RESPIRATORS 3M CURRENTLY PRODUCES IN U.S. PER MONTH

* 3M CO - WILL IMPORT 166.5 MILLION RESPIRATORS OVER NEXT 3 MONTHS PRIMARILY FROM ITS MANUFACTURING FACILITY IN CHINA, STARTING IN APRIL

* 3M CO - PLAN WILL ALSO ENABLE 3M TO CONTINUE SENDING U.S. PRODUCED RESPIRATORS TO CANADA AND LATIN AMERICA, WHERE 3M IS PRIMARY SOURCE OF SUPPLY Source text for Eikon: Further company coverage:

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