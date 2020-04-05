Healthcare
April 5, 2020 / 8:25 PM / Updated an hour ago

BRIEF-3M Says Has No Evidence To Suggest 3M Products Have Been Seized

1 Min Read

April 5 (Reuters) - 3M Co:

* 3M RESPONDS TO INACCURATE REPORTING ON ALLEGED SEIZURE OF N95 RESPIRATOR SHIPMENTS

* 3M EXTENDS OFFER OF SUPPORT TO GERMAN AUTHORITIES TO INVESTIGATE POTENTIALLY FRAUDULENT ACTIVITY

* 3M HAS NO EVIDENCE TO SUGGEST 3M PRODUCTS HAVE BEEN SEIZED

* 3M HAS NO RECORD OF ANY ORDER OF RESPIRATORS FROM CHINA FOR BERLIN POLICE

* 3M WILL CONTINUE TO CORRECT MISINFORMATION ABOUT EFFORTS TO MANUFACTURE AND DISTRIBUTE PRODUCTS GLOBALLY Source text for Eikon: Further company coverage:

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