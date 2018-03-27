BRIEF-500.Com Limited Announces Qtrly Diluted Losses Per Ads Were Rmb3.18

March 27 (Reuters) - 500.Com Ltd:
* 500.COM LIMITED ANNOUNCES UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE FOURTH QUARTER AND FULL YEAR OF 2017
* CO DID NOT GENERATE REVENUE FROM SPORTS LOTTERY SALES IN Q4 AND FULL YEAR OF 2017
* QTRLY NON-GAAP DILUTED LOSSES PER ADS RMB2.62
* 500.COM - TEMPORARILY SUSPENSION OF ACCEPTING ONLINE LOTTERY ORDERS/ TEMPORARY SUSPENSION, CO DID NOT GENERATE REVENUE FROM SPORTS LOTTERY SALES IN Q4, FY
* “WILL NOT MAKE EARNINGS FORECAST UNTIL IT RECEIVES INSTRUCTION ON RESUMPTION DATE OF ONLINE SPORTS LOTTERY SALES FROM MINISTRY OF FINANCE”
* VOLUNTARILY & TEMPORARILY SUSPENDED ONLINE LOTTERY SALES OPERATIONS IN RESPONSE TO PROMULGATION OF SELF-INSPECTION NOTICE
* TEMPORARY AND VOLUNTARY SUSPENSION MATERIALLY AND ADVERSELY IMPACTED FINANCIAL RESULTS FOR Q4 & FY OF 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)