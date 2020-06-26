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June 26, 2020 / 6:27 AM / Updated an hour ago

BRIEF-888 Holdings Anticipates FY20 Adj EBITDA To Be Significantly Ahead Of Prior Expectations

1 Min Read

June 26 (Reuters) - 888 Holdings Plc:

* 888 HOLDINGS PLC - ANTICIPATES FY20 ADJUSTED EBITDA TO BE SIGNIFICANTLY AHEAD OF ITS PRIOR EXPECTATIONS

* 888 HOLDINGS PLC - ANTICIPATES THAT 888 WILL ACHIEVE AN ADJUSTED EBITDA OUTCOME FOR 2020 SIGNIFICANTLY AHEAD OF ITS PRIOR EXPECTATIONS

* 888 HOLDINGS PLC - MINDFUL OF POSSIBLE HEADWINDS IN SECOND HALF OF YEAR

* 888 HOLDINGS PLC - SEEN A BETTER THAN EXPECTED CUSTOMER REACTION TO GRADUAL RETURN OF SPORTS EVENTS DURING RECENT WEEKS

* 888 HOLDINGS PLC - DURING JUNE SO FAR, OUR SPORT REVENUE RUN-RATE HAS BEEN AHEAD OF JUNE 2019 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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