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April 9, 2018 / 10:40 AM / Updated an hour ago

BRIEF-888 Says German Court Upheld Order Banning Provision Of Online Gaming In Baden-WÜRTTEMBERG

Reuters Staff

1 Min Read

April 9 (Reuters) - 888 Holdings PLC:

* UPDATE REGARDING GERMAN LITIGATION

* GERMAN FEDERAL ADMINISTRATIVE COURT UPHELD ORDER PROHIBITING PROVISION OF ONLINE GAMING SERVICES IN GERMAN STATE OF BADEN-WÜRTTEMBERG

* CLOSELY MONITOR LEGAL AND REGULATORY DEVELOPMENTS IN GERMANY AND THEIR IMPLICATIONS ON STATUS AND OF ITS OFFERINGS IN THIS MARKET

* UNIT FILED COMPLAINT WITH GERMAN FEDERAL CONSTITUTIONAL COURT; ASSERTED POSITION THAT RULING OF GERMAN FEDERAL ADMINISTRATIVE COURT INFRINGES ITS RIGHTS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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