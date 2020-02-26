BRIEF-A2 Milk Company Posts H1 Total Net Profit Of NZ$184.9 Mln

Feb 27 (Reuters) - A2 Milk Company Ltd:
* OVERALL FOR FY20, ANTICIPATE CONTINUED STRONG REVENUE GROWTH ACROSS KEY REGIONS
* FULL YEAR EBITDA MARGIN IS STILL ANTICIPATED TO BE IN THE RANGE OF 29- 30%.
* 2H20 EBITDA MARGIN IS THEREFORE EXPECTED TO BE LOWER THAN 1H20
* REVENUE FOR THE FIRST TWO MONTHS OF 2H20 ABOVE EXPECTATIONS
* THERE IS UNCERTAINTY AROUND POTENTIAL IMPACT TO SUPPLY CHAINS AND CONSUMER DEMAND IN CHINA RESULTING FROM COVID-19
* CONSIDERS IT APPROPRIATE THAT COMPANY TARGET AN EBITDA MARGIN IN THE ORDER OF 30% IN THE MEDIUM-TERM Source text for Eikon: Further company coverage: