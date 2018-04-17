BRIEF-AA FY 2018 core profit drops 3 pct to 391 mln pounds

April 17 (Reuters) - AA PLC:
* TOTAL DIVIDEND OF 5P PER SHARE, COMPRISING INTERIM OF 3.6P ALREADY PAID AND A RECOMMENDED FINAL OF 1.4P.
* ADDITIONAL INVESTMENTS FOR GROWTH RESULTING IN LOWER FY19 EBITDA GUIDANCE OF £335M - £345M
* TARGETING ANNUAL TRADING EBITDA GROWTH OF 5%-8% FROM FY19 TO FY23
* A DIVIDEND OF 2P PER SHARE PER ANNUM IS PROPOSED FROM FY19 UNTIL PROFIT AND CASH FLOW ENABLES A CHANGE IN POLICY
* CEO - WE HAVE MADE A POSITIVE START TO 2019 FINANCIAL YEAR
* CEO- WE REMAIN CONFIDENT OUR FINANCIAL REQUIREMENTS ARE WELL FUNDED AND WILL CONTINUE TO SEEK WAYS OF LOWERING COST OF BORROWINGS AND DE-LEVER OVER TIME Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Carolyn Cohn)