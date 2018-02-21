BRIEF-AA updates strategy, to pay lower dividends

Feb 21 (Reuters) - Aa Plc:
* INNOVATE AND GROW ROADSIDE AND ACCELERATE GROWTH OF INSURANCE WITH COMBINED INCREMENTAL INVESTMENT OF £45M OF OPEX AND CAPEX IN FY19
* EXTENDED ROLL OUT OF OUR CONNECTED CAR PRODUCT TO TENS OF THOUSANDS OF OUR EXISTING CUSTOMERS
* CREATING 65 NEW ROADSIDE PATROLS AND JOBS FOR 200 NEW CALL CENTRE AGENTS
* TARGETING ANNUAL TRADING EBITDA GROWTH OF 5% TO 8% FROM FY19 TO FY23
* WE PROPOSE PAYING 2P PER SHARE PER YEAR UNTIL SUCH TIME AS BOARD IS SATISFIED THAT PROFIT AND FREE CASH FLOW ENABLE A CHANGE IN POLICY
* WE CURRENTLY EXPECT TO DECLARE A FINAL DIVIDEND IN RESPECT OF FY18 OF 1.4P PER SHARE. ADDED TO INTERIM DIVIDEND ALREADY PAID, THIS WOULD GIVE TOTAL DIVIDENDS FOR FY18 OF 5P PER SHARE Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Carolyn Cohn)