BRIEF-AAC HOLDINGS TO ACQUIRE ADCARE IN NEW ENGLAND FOR ‍$85 MILLION​

Sept 13 (Reuters) - Aac Holdings Inc:
* AAC HOLDINGS TO INCREASE PAYOR AND GEOGRAPHIC DIVERSIFICATION WITH AGREEMENT TO ACQUIRE ADCARE IN NEW ENGLAND
* AAC HOLDINGS TO INCREASE PAYOR AND GEOGRAPHIC DIVERSIFICATION WITH AGREEMENT TO ACQUIRE ADCARE IN NEW ENGLAND
* AAC HOLDINGS INC - REACHED A DEFINITIVE AGREEMENT TO ACQUIRE ADCARE INC , ITS AFFILIATES AND ASSOCIATED REAL ESTATE ASSETS
* AAC HOLDINGS - DEAL ANTICIPATED TO BE FINANCED THROUGH COMBINATION OF PROCEEDS FROM ISSUANCE OF INCREMENTAL TERM LOAN UNDER CO‘S SENIOR SECURED LOAN FACILITY
* AAC HOLDINGS INC -DEAL ALSO ANTICIPATED TO BE FINANCED WITH CASH ON HAND, SELLER FINANCING AND $5 MILLION OF RESTRICTED SHARES OF AAC COMMON STOCK Source text for Eikon: Further company coverage: