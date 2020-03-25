BRIEF-AAC Technologies Holdings Inc Posts FY Net Profit RMB2,222 Million

March 25 (Reuters) - AAC Technologies Holdings Inc :
* GROUP DID NOT SEE ANY SIGNIFICANT ADVERSE IMPACT ON SUPPLY OF RAW MATERIALS AND MACHINERY SINCE COVID-19 OUTBREAK
* REVENUE CONTRIBUTION FROM ANDROID CUSTOMERS WILL INCREASE SIGNIFICANTLY IN 2020.
* UNFORESEEABLE GLOBAL EVENTS SUCH AS PROLONGED COVID-19 OUTBREAK MIGHT DELAY NEW PRODUCT LAUNCHES BY SMARTPHONE COS
* SEES REVENUE, GROSS PROFIT & NET PROFIT OF Q1 TO BE ADVERSELY IMPACTED DUE TO EXTENDED WORK SUSPENSION AFTER CHINESE NEW YEAR
* MOST OFFICES AND PRODUCTION PLANTS HAVE GRADUALLY RE-OPENED IN FEB IN CHINA
* SEES Q1 REVENUE, GROSS PROFIT & NET PROFIT IMPACTED DUE TO REDUCTION OF REVENUE FROM DAMPENED CONSUMER SENTIMENT FOR SMARTPHONES
* AS OF TO DATE, GROUP HAS ALREADY RESUMED A NORMAL OPERATION ACCORDING TO PRODUCTION PLAN
* WEAK CONSUMER SENTIMENT & DAMPENED SMARTPHONES DEMAND TO ADVERSELY IMPACT SHORT TO MEDIUM-TERM FINANCIAL PERFORMANCE OF GROUP
* IN GOOD PROGRESS TO ESTABLISH PRODUCTION FACILITIES FOR MANUFACTURING CAMERA MODULES, TARGETING SHIPMENT BY MID-2020
* TO NOT DECLARE FINAL DIVIDEND TO MAXIMIZE LIQUIDITY IN LIGHT OF UNPRECEDENTED CIRCUMSTANCES AMIDST COVID-19 OUTBREAK Source text for Eikon: Further company coverage: