Healthcare
April 2, 2020 / 5:44 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Aalberts To Initiate Additional Cost Reductions

1 Min Read

April 2 (Reuters) - AALBERTS NV:

* IN THE FIRST QUARTER COVID-19 HAD A LIMITED IMPACT ON AALBERTS’ OPERATIONS AND PERFORMANCE

* WILL ACCELERATE THE ACTION PLAN AS PRESENTED IN DECEMBER 2019 TO EVOLVE INTO AN EVEN STRONGER AND BETTER AALBERTS

* OUR MANUFACTURING LOCATIONS IN APAC HAVE RETURNED TO NORMAL OPERATIONS

* TO INITIATE ADDITIONAL COST REDUCTIONS

* ONLY A FEW MANUFACTURING SITES WERE CLOSED TEMPORARILY IN ITALY AND FRANCE

* SHIPMENTS TO ITALY AND FRANCE CONTINUED ON A LOWER LEVEL Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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