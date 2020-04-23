Healthcare
April 23, 2020 / 10:47 AM / in 2 hours

BRIEF-Aap Receives Approval For Clinical Study Of Antibacterial Silver Coating

1 Min Read

April 23 (Reuters) - AAP IMPLANTATE AG:

* RECEIVES APPROVAL FROM ETHICS COMMISSIONS FOR HUMAN CLINICAL STUDY FOR INNOVATIVE ANTIBACTERIAL SILVER COATING TECHNOLOGY; ALL REGULATORY REQUIREMENTS FOR STARTING STUDY IN GERMANY FULFILLED

* CAN INITIALLY DRAW ON FURTHER FUNDING FROM GERMAN FEDERAL MINISTRY OF EDUCATION AND RESEARCH (“BMBF”)

* HAS BEEN GRANTED UP TO APPROXIMATELY EUR 2.7 MILLION TO COVER EXPENSES INCURRED BY CARRYING OUT STUDY

* IN TALKS WITH INTERESTED GLOBAL MEDICAL TECHNOLOGY COMPANIES ABOUT POTENTIAL CO-FINANCING AND OTHER COOPERATION OPTIONS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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