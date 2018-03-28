BRIEF-AB-Biotics Enters Into License Agreement With Kaneka Americas Holding

March 28 (Reuters) - AB-BIOTICS SA:
* SAYS ENTERS INTO LICENSE AGREEMENT WITH US COMPANY KANEKA AMERICAS HOLDING
* SAYS GRANTS EXCLUSIVE RIGHT TO MANUFACTURE AND OFFER CERTAIN AB-BIOTICS PRODUCTS IN JAPAN AND NORTH AMERICA
* AS PART OF AGREEMENT KANEKA TO BUY 26.86 PERCENT OF AB-BIOTICS SHARE CAPITAL
* SAYS KANEKA TO BUY 500,000 SHARES THAT COMPANY HAS IN TREASURY STOCK, AT PRICE OF 2.27 EUROS PER SHARE
* KANEKA COMMITS TO INVEST 490,000 EUROS IN DEVELOPMENT OF COMPANY'S PRODUCTS Source text: bit.ly/2GBuaa1 Further company coverage: (Gdynia Newsroom)