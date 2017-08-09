FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
7 days ago
BRIEF-AB Inbev combines its Russia and Ukraine businesses with those of Anadolu Efes
#Trump
#NorthKorea
#Energy&Environment
#Russia
#Science
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Featured
Amazon adds 'Instant Pickup' in brick-and-mortar push
Technology
Amazon adds 'Instant Pickup' in brick-and-mortar push
War room 2.0?
Aerospace & Defense
War room 2.0?
Indian police arrest four after Game of Thrones leak
Reuters Focus
Indian police arrest four after Game of Thrones leak
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Beverages - Brewers
August 9, 2017 / 6:37 AM / 7 days ago

BRIEF-AB Inbev combines its Russia and Ukraine businesses with those of Anadolu Efes

1 Min Read

Aug 9 (Reuters) - ANHEUSER BUSCH INBEV SA:

* ANHEUSER-BUSCH INBEV ANNOUNCES COMBINATION OF ITS RUSSIA AND UKRAINE BUSINESSES WITH THOSE OF ANADOLU EFES

* REACHED A NON-BINDING AGREEMENT WITH ANADOLU EFES REGARDING A 50:50 MERGER OF AB INBEV'S AND ANADOLU EFES' EXISTING RUSSIA AND UKRAINE BUSINESSES

* WE ANTICIPATE TRANSACTION COULD COMPLETE BY END OF H1 2018

* FOLLOWING CLOSING OF INTENDED TRANSACTION, COMBINED BUSINESS WOULD BE FULLY CONSOLIDATED IN ANADOLU EFES FINANCIAL ACCOUNTS

* BOTH AB INBEV AND ANADOLU EFES WOULD HAVE EQUAL REPRESENTATION ON BOARD OF DIRECTORS

* NAME OF THE COMBINED COMPANY WOULD BE AB INBEV-EFES‍​

* TUNCAY ÖZILHAN, CURRENT CHAIRMAN OF ANADOLU GROUP AND ANADOLU EFES, WOULD SERVE AS CHAIRMAN OF COMBINED COMPANY BOARD OF DIRECTORS

* TERMS OF THE AGREEMENT WILL NOT BE DISCLOSED‍​ Source text: bit.ly/2vLM0kS Further company coverage:, (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.