Healthcare
May 6, 2020 / 12:08 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-AB Science Initiates Phase 2 Study Evaluating Masitinib In Combination With Isoquercetin For Treatment Of COVID-19

1 Min Read

May 6 (Reuters) - AB Science SA:

* REG-AB SCIENCE GRANTED AUTHORIZATION BY ANSM TO INITIATE PHASE 2 STUDY EVALUATING MASITINIB IN COMBINATION WITH ISOQUERCETIN FOR THE TREATMENT OF COVID-19

* AB SCIENCE SA - STUDY WILL ENROLL 200 PATIENTS AT MEDICAL CENTERS IN FRANCE AND OTHER COUNTRIES

* AB SCIENCE SA - ANNOUNCES INITIATION OF A PHASE 2 STUDY EVALUATING MASITINIB IN COMBINATION WITH ISOQUERCETIN FOR TREATMENT OF COVID-19, FOLLOWING RAPID REVIEW AND ACCEPTANCE RECEIVED FROM FRENCH MEDICINE AGENCY, ANSM.

* AB SCIENCE SA - PRIMARY OBJECTIVE IS TO IMPROVE CLINICAL STATUS OF PATIENTS AFTER 15 DAYS OF TREATMENT. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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