Healthcare
January 23, 2017 / 8:25 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-AB Science Sees Limited COVID-19 Impact On Clinical Development Programme

1 Min Read

April 7 (Reuters) - AB SCIENCE SA:

* REG-LETTER TO AB SCIENCE STAKEHOLDERS ON COVID-19 PANDEMIC IMPACT ON AB SCIENCE CLINICAL STUDIES

* WE HAVE NOT OBSERVED ANY DISCONTINUATIONS NOR DEATHS DUE TO COVID-19

* WE EXPECT THAT COVID-19 PANDEMIC WILL HAVE LIMITED IMPACT ON OUR CLINICAL DEVELOPMENT PROGRAM

* FOR NEW PHASE 3 MASTOCYTOSIS (AB15001) AND ALS (AB19001) CONFIRMATORY STUDIES, PATIENT ENROLLMENT WILL START ONCE POST-PANDEMIC CONDITIONS PERMIT PROPER ACCESS TO SITES

* DATA INTEGRITY IS NOT AFFECTED FOR ANY OF OUR PROGRAMS AS A RESULT OF PANDEMIC

* WE DO NOT ANTICIPATE ANY SUPPLY DISRUPTIONS

* FOR NEW PHASE 3 MASTOCYTOSIS (AB15001) AND ALS (AB19001) CONFIRMATORY STUDIES, MAY DELAY ENROLLMENT DATE INITIALLY PLANNED IN MARCH 2020 BY UP TO 3 MONTHS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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