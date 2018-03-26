BRIEF-AB Volvo to divest Chinese subsidiary

March 26 (Reuters) - Volvo Ab:
* VOLVO GROUP HAS ENTERED INTO AN AGREEMENT TO DIVEST A CHINESE SUBSIDIARY HOLDING SHARES IN INNER MONGOLIA NORTH HAULER JOINT STOCK
* SAYS ENTERED INTO AN AGREEMENT TO DIVEST A CHINESE SUBSIDIARY, WHICH IS HOLDING 25.2% OF SHARES IN CHINESE COMPANY INNER MONGOLIA NORTH HAULER JOINT STOCK CO., LTD (NHL)
* SAYS DIVESTMENT IS EXPECTED TO GENERATE A CAPITAL GAIN OF APPROXIMATELY SEK 0.7 BILLION, WHICH WILL AFFECT VOLVO GROUP’S OPERATING INCOME WHEN TRANSACTION IS CLOSED
* SAYS CLOSING OF TRANSACTION IS EXPECTED WITHIN SIX MONTHS
* SAYS DIVESTMENT WILL IMPACT GROUP’S CASH FLOW AND NET FINANCIAL POSITION POSITIVELY WITH AN AMOUNT OF APPROXIMATELY SEK 0.9 BILLION AT CLOSING
* SAYS TRANSACTION IS SUBJECT TO REGULATORY APPROVALS AND COULD BE TERMINATED BY EITHER PARTY IF REGULATORY PROCEDURES OR CHANGES IN REGULATORY RULES OR LAWS PRECLUDE PARTIES FROM COMPLETING TRANSACTION Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Stockholm newsroom)