Healthcare
March 29, 2020 / 8:39 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Abano Healthcare Group Says Temporarily Closing All Its Australian Dental Practices

1 Min Read

March 30 (Reuters) - Abano Healthcare Group Ltd:

* TEMPORARILY CLOSING ALL ITS AUSTRALIAN DENTAL PRACTICES FROM 30 MARCH

* SCHEME IMPLEMENTATION AGREEMENT WITH ADAMS NZ BIDCO LIMITED HAS BEEN TERMINATED

* MAJORITY OF STAFF AND PRACTICE TEAMS IN NEW ZEALAND AND AUSTRALIA HAVE OR WILL BE STOOD DOWN

* HAS NET DEBT OF ABOUT NZ$130 MILLION AND TOTAL BANK FACILITIES OF ABOUT NZ$163 MILLION

* TEMPORARY CLOSURE OF ALL DENTAL PRACTICES WILL HAVE SIGNIFICANT SHORT TERM IMPACT

* IN DISCUSSIONS WITH BANKING PARTNER TO ASSESS AND PROVIDE FOR FUTURE REQUIREMENTS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below