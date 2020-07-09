Healthcare
July 9, 2020 / 12:33 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Abano Healthcare Since May, Dental Networks Continued To Recover Strongly

1 Min Read

July 9 (Reuters) - Abano Healthcare Group Ltd:

* SINCE REOPENING IN MAY, CO’S DENTAL NETWORKS CONTINUED TO RECOVER STRONGLY & PERFORMING AHEAD OF EXPECTATIONS

* FOR JUNE, LUMINO’S SAME STORE REVENUE WAS ABOUT 113% OF SAME PERIOD LAST YEAR

* RECENTLY CLOSED OR IS DIVESTING SEVEN UNDER-PERFORMING PRACTICES IN AUSTRALIA AND TWO IN NEW ZEALAND

* FORWARD BOOKINGS FOR LUMINO & MAVEN FOR NEXT 2 MONTHS ARE AHEAD OF WHERE THEY WERE AT SAME POINT 12 MONTHS AGO

* NO ADDITIONAL RESTRICTIONS ON DENTAL SERVICES DUE TO SIX-WEEK HOME RESTRICTIONS IN MELBOURNE

* ABANO’S LOCAL DENTAL PRACTICES WILL REMAIN OPEN IN MELBOURNE

* CONTINUES TO EVALUATE PROPOSALS IT HAS RECEIVED FROM THIRD PARTIES Source text for Eikon: Further company coverage:

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