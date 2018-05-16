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May 16, 2018 / 11:26 AM / in an hour

BRIEF-Abaxis Inc - Upon Termination Of Merger By Co Or Zoetis Upon Specified Conditions, Termination Fee Of $70 Mln May Be Payable By Co To Zoetis

Reuters Staff

1 Min Read

May 16 (Reuters) - Abaxis Inc:

* ABAXIS INC - UPON TERMINATION OF MERGER BY CO OR ZOETIS UPON SPECIFIED CONDITIONS, TERMINATION FEE OF $70 MILLION MAY BE PAYABLE BY CO TO ZOETIS

* ABAXIS - DEAL AGREEMENT PROVIDES THAT TERMINATION FEE OF $60 MILLION MAY BE PAYABLE BY ZOETIS TO CO IF DEAL TERMINATED UNDER SPECIFIED CIRCUMSTANCES

* ABAXIS - DEAL AGREEMENT ALSO PROVIDES THAT TERMINATION FEE OF $120 MILLION MAY BE PAYABLE BY ZOETIS TO THE COMPANY UNDER OTHER SPECIFIED CIRCUMSTANCES Source text: (bit.ly/2KtO853) Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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