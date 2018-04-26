BRIEF-Abaxis Reports Q4 EPS Of $0.43

April 26 (Reuters) - Abaxis Inc:
* ABAXIS REPORTS FINANCIAL PERFORMANCE FOR THE FOURTH QUARTER AND FISCAL 2018 AND DECLARES A 13% INCREASE IN QUARTERLY CASH DIVIDEND
* Q4 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.42 EXCLUDING ITEMS
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.31 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* BOARD OF DIRECTORS DECLARED A QUARTERLY CASH DIVIDEND OF $0.18 PER SHARE OF COMMON STOCK
* NEW DIVIDEND REPRESENTS A 13% INCREASE COMPARED TO PRIOR QUARTERLY DIVIDEND OF $0.16 PER SHARE OF COMMON STOCK Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)