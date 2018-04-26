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April 26, 2018 / 8:15 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Abaxis Reports Q4 EPS Of $0.43

Reuters Staff

1 Min Read

April 26 (Reuters) - Abaxis Inc:

* ABAXIS REPORTS FINANCIAL PERFORMANCE FOR THE FOURTH QUARTER AND FISCAL 2018 AND DECLARES A 13% INCREASE IN QUARTERLY CASH DIVIDEND

* Q4 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.42 EXCLUDING ITEMS

* Q4 REVENUE $67.9 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $66 MILLION

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.31 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* BOARD OF DIRECTORS DECLARED A QUARTERLY CASH DIVIDEND OF $0.18 PER SHARE OF COMMON STOCK

* NEW DIVIDEND REPRESENTS A 13% INCREASE COMPARED TO PRIOR QUARTERLY DIVIDEND OF $0.16 PER SHARE OF COMMON STOCK Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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