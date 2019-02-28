Switzerland Market Report
February 28, 2019 / 10:35 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-ABB CEO does not rule acquistions with Power Grids cash

1 Min Read

Feb 28 (Reuters) - Abb Ltd:

* ABB CEO SAYS DOES NOT RULE OUT ACQUSITIONS, BUT PRIORITY IS TO ALLOCATE CASH FROM POWER GRID SALE TO SHAREHOLDERS

* ABB ROBOTICS CHIEF SAYS STILL GROWING IN AUTOMOTIVE DESPITE SOFT MARKET FOR ROBOTS IN SECTOR

* ABB CEO CHIEF SAYS WATCHING SITUATION IN UK WITH RAISED EYEBROWS, UNCERTAINTY ABOUT BREXIT DOES NOT HELP BUSINESS

* ABB CEO CHIEF SAYS SHORT TERM UNCERTAINTY IN UK MEANS VOLUME REDUCTIONS FROM CUSTOMERS, HITS ABB’S SERVICE BUSINESS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by John Revill)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below