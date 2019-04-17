Switzerland Market Report
April 17, 2019 / 7:54 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-ABB chairman Voser wants to be CEO only on temporary basis

1 Min Read

April 17 (Reuters) - Abb Ltd:

* ABB INTERIM VOSER SAYS NO CHANGE TO PLAN TO GIVE MONEY FROM HITACHI DEAL BACK TO SHAREHOLDERS

* ABB INTERIM CEO VOSER SAYS DECISION FOR CEO SPIESSHOFER TO LEAVE WAS ON TUESDAY EVENING

* ABB INTERIM CEO VOSER SAYS LOOKING AT EXTERNAL AND INTERNAL CANDIDATES FOR NEW CEO

* ABB INTERIM CEO VOSER SAYS TIMETABLE IS DIFFICULT TO SAY WHEN NEW CEO WILL BE IN PLACE

* ABB INTERIM CEO VOSER SAYS COMPARED TO THE COMPETITORS WE ARE NOT WHERE WE WANT TO BE

* ABB INTERIM CEO VOSER SAYS I WILL BE CEO ONLY ON INTERIM BASIS, HAPPY TO MOVE BACK TO CHAIRMAN ROLE WHEN PERMANENT APPOINTMENT MADE

* ABB INTERIM CEO VOSER SAYS TOO EARLY TO SPEAK ABOUT SHORTLIST FOR NEW CEO Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by John Revill)

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