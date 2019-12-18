BRIEF-ABB Names Claudio Facchin As Head Of Power Grids Business

Dec 18 (Reuters) - Abb Ltd:
* CLAUDIO FACCHIN, FRANK DUGGAN AND CHUNYUAN GU WILL STEP DOWN FROM EXECUTIVE COMMITTEE OF ABB AS PART OF ORGANIZATIONAL TRANSFORMATION
* WITH ANNOUNCED DIVESTMENT OF POWER GRIDS TO HITACHI, CLAUDIO FACCHIN WILL CONTINUE TO LEAD POWER GRIDS AS A STANDALONE BUSINESS AHEAD OF CLOSING OF TRANSACTION
* DUGGAN AND GU WILL STEP DOWN FROM ROLES AS THOSE ROLES ARE TO BE DISCONTINUED UNDER NEW ABB OPERATING SYSTEM
* DUGGAN AND GU WILL CONTINUE AS ADVISORS TO COMPANY Source text for Eikon: Further company coverage: (Berlin Speed Desk)