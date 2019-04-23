Switzerland Market Report
April 23, 2019 / 9:43 AM / in 2 hours

BRIEF-ABB Wins 600 MW HVDC Order In Japan

1 Min Read

April 23 (Reuters) - Abb Ltd:

* ABB WINS 600 MW HVDC ORDER TO REINFORCE JAPANESE POWER SUPPLY THROUGH HVDC JV WITH HITACHI

* ORDER HAS BEEN PLACED THROUGH ESTABLISHED HITACHI-ABB JOINT VENTURE, HITACHI ABB HVDC TECHNOLOGIES, LTD

* ABB WILL SUPPLY ABB SYSTEM ENGINEERING, VOLTAGE SOURCE CONVERTER (VSC) TECHNOLOGY CALLED HVDC LIGHT, DIGITAL SOLUTION WITH WELL PROVEN ABB ABILITY MACH CONTROL AND PROTECTION SYSTEM

* TWO NEW BACK-TO-BACK BLOCKS OF 300 MW EACH WILL BE BUILT ON AN EXISTING SITE WITH AN EXISTING HVDC BACK-TO-BACK Further company coverage: (Berlin Speed Desk)

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