Switzerland Market Report
June 6, 2019 / 9:12 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-ABB Wins Power Transmission Order From China'S State Grid

1 Min Read

June 6 (Reuters) - Abb Ltd:

* PRESS RELEASE ABB WINS LARGE POWER TRANSMISSION ORDER FROM CHINA’S STATE GRID

* ABB HAS WON A LARGE ORDER TO SUPPLY CONVERTER TRANSFORMERS AND HIGH-VOLTAGE EQUIPMENT FOR AN 800 KILOVOLT (KV), ULTRAHIGH-VOLTAGE DIRECT CURRENT (UHVDC) TRANSMISSION LINK, OWNED BY STATE GRID CORPORATION OF CHINA (SGCC), IN CHINA’S SHAANXI AND HUBEI PROVINCES, IN NORTH WEST AND CENTRAL REGIONS OF COUNTRY

* ORDERS WERE BOOKED IN THE FIRST AND SECOND QUARTERS OF 2019 Source text for Eikon: Further company coverage: (Berlin Speed Desk)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below